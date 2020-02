Il dramma di Shannen Doherty: il tumore è tornato

Shannen Doherty malata di tumore: è arrivato al quarto stadio. L’attrice americana ha rivelato la sua tragedia durante il programma Good Morning America di ABC News

Non c’è pace per Shannen Doherty. L’attrice americana durante la diretta del programma Good Morning America di ABC News, ha rivelato che il cancro è tornato ed è al quarto stadio.

L’interprete di Brenda, nella serie Beverly Hills 90210, combatte con la malattia dal 2015 e tre anni fa era stata lei stessa ad annunciare che il cancro stava regredendo. Poi la doccia fredda. L’attrice ha raccontato di aver ricevuto la brutta notizia pochi giorni dopo la morte del collega e amico Luke Perry, scomparso a causa di un ictus lo scorso marzo. “È stato così strano vedere qualcuno che sembrava in perfetta salute andarsene prima di me”, ha detto Shannen Doherty. “È stato davvero scioccante e il minimo che ho potuto fare per onorarlo è stato proseguire la serie tv”.

La notizia del ritorno della malattia ha riportato nel baratro Shannen Doherty, come riferisce l’agenzia di stampa Dire Giovani (www.diregiovani.it). L’attrice ha confessato commossa: “Ci sono giorni in cui mi dico: ‘Perché io?’. Poi: ’Perché non io? Chi altri lo merita? Nessuno”.

Nonostante la terribile notizia l’attrice ha deciso di continuare a lavorare: tra i suoi ultimi ruoli proprio quello di Brenda nel reboot della serie Beverly Hills.

Rivedi l’intervista nel link sotto:

https://youtu.be/z7HCdLKNNSs