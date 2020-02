Sanremo, prima serata: ospiti e ordine dei cantanti

Festival di Sanremo al via. Ecco gli ospiti protagonisti della prima serata e l’ordine di uscita dei cantanti in gara all’Ariston

Parte questa sera in prima serata su Rai Uno, il 70esimo Festival di Sanremo, in programma fino all’8 febbraio. A fare gli onori di casa sarà Amadeus, direttore artistico e conduttore della kermesse, insieme alle prime due compagne di viaggio: Diletta Leotta e Rula Jebreal.

“‘Finalmente siamo arrivati al 4 febbraio’. Questa è la frase che mi sono detto appena svegliato”, ha raccontato Amadeus, durante la conferenza quotidiana all’Ariston Roof con i protagonisti della ‘macchina sanremese’.

“Non vedo l’ora, insieme a tutto il gruppo autorale e agli artisti che hanno costruito il Festival-ha continuato il conduttore- di iniziare questa avventura in cui ci sarà una forte presenza femminile. Questo è stato il desiderio per i settant’anni dello show”.

Gli ospiti di stasera

Tra gli ospiti speciali della puntata Emma Marrone, il cast del film ‘Gli anni piu’ belli’ di Gabriele Muccino, Gessica Notaro e Roger Waters.

Gessica Notaro, protagonista della cronaca nazionale per la terribile violenza subita tre anni fa dal suo ex compagno, che l’ha sfigurata con l’acido, porterà sul palco del Teatro Ariston una canzone, scritta insieme ad Ermal Meta, che parla di violenza sulle donne. Notaro interpretera’ il brano insieme ad Antonio Maggio. “Questa canzone sarà un manifesto per tutti e sono fiero di poterla presentare a Sanremo”, ha detto Amadeus, durante la conferenza stampa.

Lo storico leader dei Pink Floyd, invece, parlerà al pubblico attraverso un videomessaggio: un regalo di Rula Jebreal per il Festival.

Fiorello e Tiziano Ferro, invece, saranno gli ospiti fissi del 70esimo compleanno della kermesse. Il cantante di Latina portera’ sul palco tre brani: ‘Nel blu dipinto di blu’ di Domenico Modugno, ‘Almeno tu nell’universo’ di Mia Martini e ‘Accetto Miracoli’, tratto dall’ultimo disco di Ferro.

L’ordine di uscita dei cantanti

La prima artista che aprirà la gara, spiega l’agenzia di stampa Dire (www.dire.it), sarà Irene Grandi. A seguire, in ordine di uscita, Marco Masini, Rita Pavone, Achille Lauro, Diodato, Le Vibrazioni, Anastasio, Elodie, Bugo e Morgan, Alberto Urso, Riki, Raphael Gualazzi.

A questi dodici ‘big’ si affiancheranno i quattro giovani delle ‘Nuove Proposte’. Gli Eugenio In Via Di Gioia si confronteranno con Tecla Insolia. Fadi, invece, con Leo Gassmann. Da qui, usciranno i primi due semifinalisti.