Sanremo 2020: Tecla Insolia è la più giovane in gara

Sanremo Young 2020: Tecla Insolia arriva sul palco dell’Ariston con la sua “8 marzo”. La cantante, 16 anni, è la più giovane in gara

Con i suoi sedici anni da poco compiuti è la più giovane cantante in gara alla settantesima edizione del Festival di Sanremo. Tecla Insolia arriva sul palco dell’Ariston con la sua ‘8 marzo‘, un brano sulle donne in un’edizione in cui le quote rosa sono state filo conduttore della kermesse già nei mesi scorsi.

“È un brano che non parla di violenza come si potrebbe intuire dal titolo. Parla di forza femminile e mi piacerebbe che un giorno diventasse un inno”, ha dichiarato la cantante ai microfoni di Diregiovani (www.diregiovani.it).

Tecla Insolia, vincitrice dell’ultima edizione di Sanremo Young, si batterà per la vittoria con Leo Gassman, Fadi, Fasma, Eugenio in Via Di Gioia, Marco Sentieri, Matteo Faustini, Gabriella Martinelli e Lula.