Francia vieta triturazione pulcini e castrazione maialini

In Francia, dal 2021, saranno vietate la triturazione dei pulcini ancora in vita e la castrazione dei maialini vivi. In arrivo anche un etichetta alimentare sul benessere animale

La triturazione dei pulcini ancora in vita e la castrazione dei maialini vivi saranno vietate dalla fine del 2021 in Francia. Lo ha annunciato il ministro dell’Agricoltura, Didier Guillaume, che in mattinata ha illustrato il suo piano globale per il miglioramento del benessere degli animali. Guillaume ha anche annunciato di aver deciso, insieme con Germania e Spagna, l’istituzione, a partire dall’anno prossimo, di un’etichettatura “sul benessere animale”.

Come spiega l’Enpa, il governo prevede di lanciare una sperimentazione per garantire al consumatore un’informazione chiara sulle modalità di allevamento dei prodotti a base di carne che acquista.

Per la triturazione dei pulcini, «l’obiettivo è di spingere le aziende e la ricerca a fare questo passo a fine 2021, trovando una tecnica che funzioni su grande scala. Il piano prevede, in sostanza, di mettere fine a pratiche dolorose come la triturazione dei pulcini maschi e la castrazione dei maialini vivi ma anche la protezione di questi animali durante il trasporto.