Da Narcos a Locke&Key: il febbraio di Netflix

Da Narcos a Locke&Key: ecco tutte le serie in uscita su Netflix a febbraio. Nuovi titoli e attesi ritorni per un mese ricco di appuntamenti

Nuovi titoli e attesi ritorni, per un febbraio ricco di appuntamenti su Netflix. Tra i più attesi c’è l’esordio di ‘Locke & Key’, produzione originale Netflix, basata sulla graphic novel best-seller di Joe Hill e Gabriel Rodriguez per i IDW comics. La serie tv ha come protagonisti tre fratelli e loro madre in procinto di trasferirsi in una casa che apparteneva ai loro antenati, dove troveranno una serie di chiavi magiche che potrebbero essere collegate alla misteriosa morte del padre. La prima stagione sarà disponibile dal 7 febbraio.

Restando sempre in tema teen-drama, dai produttori di Stranger Things e The End of the F***ing World, arriva il 26 febbraio sulla piattaforma streaming la prima stagione di ‘I Am Not Okay With This’, serie tv basata anch’essa su un fumetto, con protagonista un adolescente alle prese con i turbamenti tipici della sua età a cui si sommano quelli derivanti dai super poteri che scoprirà di avere.

Per quanto riguarda i ritorni, per gli appassionati di storie sul crimine organizzato, appuntamento imperdibile con la seconda stagione di Narcos: Messico, disponibile su Netflix a partire dal 13 febbraio. Nei nuovi episodi Miguel Ángel Félix Gallardo è di nuovo al comando del Cartello di Guadalajara dopo gli eventi della prima stagione che hanno portato alla tragica fine di Enrique “Kiki” Camarena. Tutto sembra volgere al meglio per il fondatore del moderno narcotraffico, ma non è sempre oro tutto quello che luccica.

Ritorno in grande stile, racconta l’Agenzia Dire (www.dire.it) anche per l’avvocato Saul Goodman, protagonista della serie tv ‘Better call Saul’, spin-off del leggendario Breaking Bad. I 10 nuovi episodi della penultima stagione saranno disponibili a partire dal 24 febbraio.