“SOS”, esce il primo album di Ciao sono Vale

“SOS”, fuori il primo album di Ciao sono Vale: la release dell’artista di Honiro Ent è accompagnata dal videoclip di “Singolo d’amore”

Ciao sono Vale, scuderia Honiro Ent, debutta con il suo primo album di inediti, prodotto da Matteo Costanzo. È su tutte le piattaforme “SOS”, ovvero “Save our souls” (Salva le nostre anime). La release è accompagnata dal videoclip di “Singolo d’amore”.

“Quando io e James – racconta Ciao sono Vale – abbiamo fatto sentire il brano a Riccardo Cesaretti (regista del video) se ne è innamorato subito. Il giorno dopo ci siamo visti e lui già aveva creato una storia da brivido. Sono molto contenta del risultato del videoclip, perché è una parte più “dolce” ed elegante di me che allo stesso momento non mi snatura e mi rappresenta. Il capello sciolto, la camicia e il pantalone stretto, il comunicare attraverso il mio sguardo e le lacrime. Emozione pura, che, secondo me, arriva veramente dritta al cuore. Sono molto contenta di aver collaborato con Riccardo e con tutto il suo team, persone davvero in gamba”.