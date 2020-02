Moda: legno morbido come cuoio nelle borse Woobag

La collezione di borse Woobag, come spiega l’agenzia Dire Giovani (www.diregiovani.it), è nata dalla passione per i materiali, dal profumo del legno e la delicatezza della vera pelle. Sono il risultato di una lunga ricerca e sperimentazione sull’utilizzo dei materiali che ha condotto alla creazione di prodotti di estrema qualità tattile. Il legno è l’ingrediente principale, più precisamente un sottile foglio di vero legno che dopo un lungo procedimento viene reso morbido e flessibile come il cuoio. Ogni borsa è confezionata in modo tradizionale da sapienti artigiani veneti che si compongono di falegnami, giuntatori, pellettieri e incisori. La sensazione tattile, il riflesso delle vene del legno e il profumo delle stesse rendono ogni borsa Woobag unica.