Consiglio di Stato: stop a sperimentazione su macachi

Il Consiglio di Stato sospende la sperimentazione animale su macachi nell’ambito di un progetto delle Università di Torino e Parma sui deficit visivi umani

ll Consiglio di Stato ha disposto la sospensione provvisoria della sperimentazione in corso su sei macachi nell’ambito di un progetto delle Università di Torino e Parma sui deficit visivi umani, accogliendo il ricorso della Lav contro l’ordinanza con cui il Tar del Lazio aveva rigettato l’istanza di sospensiva. “E’ l’Ente che sperimenta a dover provare che non esistono alternative a una sperimentazione invasiva sugli animali e foriera di sofferenze che la normativa europea e nazionale sul benessere animale, anche nelle sedi di sperimentazione, prescrive di evitare o ridurre entro rigorosi parametri fisiologici”, è scritto nell’ordinanza 230 adottata dal Consiglio di Stato. Il ministero, si legge nell’ordinanza della terza sezione del Consiglio di Stato, “deve, con massima urgenza, fornire tale prova sull’impossibilita’ di trovare alternativa ad una sperimentazione invasiva sugli animali nonché’ depositare una dettagliata relazione sulla somministrazione agli animali oggetto di sperimentazione di liquidi e cibo sufficienti, astenendosi da misure che finiscano per trasformare la doverosa erogazione di cibo e liquidi in forma di premio per asservire la volontà di animali sensibili come i primati”.

Intanto l’Enpa tramite la sezione di Parma è scesa in piazza nei giorni scorsi insieme alle altre associazioni per un corteo nazionale per la liberazione dei macachi a Parma.