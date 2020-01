Un Prometeo rosso vince il premio Renner 2020

La vittoria, confessa, “è stata una sorpresa, non me l’aspettavo assolutamente anche perché è un’opera come vedete molto scura e di solito nell’illustrazione le cose nere difficilmente vincono”. Archiviato lo stupore, però, è tempo di programmi: “Per quanto riguarda il premio (10.000 euro, ndr) i piani sono ovviamente di investirli e avere il tempo di dedicarmi a qualche lavoro a cui non ho ancora potuto dedicarmi. Poi fare sicuramente un viaggio in viaggio che non faccio ormai da molto tempo, probabilmente in Asia nel sud-est asiatico”.

Un’immagine “rosso rivolta” che “degnamente rappresentava il primo premio”, spiega Giuseppe Palumbo, presidente della giuria. “Un illustratore riesce in un mondo dominato dalle immagini a dare un’interpretazione del reale che esula della pura rappresentazione realistica. Ormai siamo tutti capaci di fare una foto, di farsi un selfie… credo che gli illustratori siano una risorsa in più in questo senso, possono offrire uno sguardo diverso e creare immagini che veramente danno qualcosa di più al fruitore, quindi dopo il predominio della fotografia penso che sia il momento che l’illustrazione torni a essere protagonista. Da quello che vedo mi sembra che il clima sia quello giusto”.

Una scelta, quella di istituire un premio basato sull’illustrazione, ben precisa da parte di Renner, presente ieri con l’amministratore delegato e Alberto Cocchi, cofondatore dell’azienda e attuale vicepresidente del cda. “Illustrazione perché è appunto un’espressione di quello che è la creatività più accessibile- spiega Cocchi- da quando siamo bambini con una matita possiamo creare un mondo immaginario che cerchiamo di portare allo stesso tempo nel mondo reale attraverso la reificazione del gesto pittorico. Devo dire che il risultato è stato eccezionale. Questi ragazzi sono veramente bravissimi, scegliere un vincitore è stato difficilissimo. Per noi il colore è una cosa veramente fondamentale, e quale modo migliore per celebrarlo attraverso l’espressione creativa di 40 ragazzi, che per me, ripeto, sono 40 vincitori”.

Un modo come un altro per valorizzare la creatività, perché “noi crediamo che il processo creativo sia un processo che apre le porte del suo futuro- prosegue Cocchi- cerchiamo di avere le porte aperte verso il futuro per i prodotti che creiamo, ma anche in quello che cerchiamo di dare all’interno delle case, dove cerchiamo di eliminare i solventi, cerchiamo di lavorare solamente con l’acqua. Quindi lavorare sempre con un messaggio assolutamente ecologico, e non perché è di moda oggi”. Come per l’anno scorso, la direzione artistica dell’iniziativa è stata affidata a Cheap, il progetto di promozione della street art come strumento di rigenerazione urbana e indagine del territorio, ormai conosciuta per via dei poster artistici e di denuncia disseminati periodicamente in città.