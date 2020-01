Elefante cieco e il pianista: il video commuove il web

Un elefante cieco “balla” sulle note di un pianoforte. Il video girato al rifugio Elephants World in Thailandia emoziona il web

Lam Duan è un elefante cieco di 61 anni, affetto da cecità per la maggior parte della sua vita. E’ solo uno dei circa 30 elefanti che vivono a Elephants World, in Thailandia, rifugio per pachidermi anziani e feriti. A causa della cecità e di una vita difficile, Lam Duan è un elefante irrequieto. Ma quando sente suonare il suo amico umano Paul Barton, tutto cambia come racconta l’Agenzia Dire Giovani (www.diregiovani.it).

Il pianista inglese, che vive nel rifugio da diversi anni, ha posizionato il suo pianoforte in mezzo al verde per dare sollievo agli elefanti. Nel video di seguito potete vedere l’elefante cieco Lam Duan “oscillare”, come se ballasse, sulle note di Bach, Chopin, Satie e Schubert.

Lam Duan non è l’unico elefante ad apprezzare il pianoforte. Basta fare un giro sul canale YouTube di Paul Barton per capire quanto la musica possa far bene agli animali. C’è anche chi canta…