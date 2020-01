Alessandra Amoroso e Stefano Settepani si sono lasciati

Tra Alessandra Amoroso e Stefano Settepani è finito l’amore. La cantante ha confermato sui social la rottura con il fidanzato storico

Alessandra Amoroso è tornata single. La cantante ha confermato sui social la fine della sua storia con Stefano Settepani.

“Io e Ste non stiamo insieme da un mese, per motivi che non per forza devo esplicitare sui social. Leggo e ascolto cose non vere sul nostro rapporto e mi dispiace perché credevamo nella famiglia e in un futuro in egual modo tutti e due”, ha scritto nelle stories di Instagram.

Da qualche tempo giravano voci sulla presunta rottura e sulle cause. Secondo il gossip, lui sarebbe stato sempre più preso dagli impegni lavorativi e si sarebbe allontanato da progetti di famiglia costruiti con la cantante.

“Ci abbiamo provato fino in fondo – ha spiegato Alessandra Amoroso come riferisce l’agenzia Dire Giovani (www.diregiovani.it) – purtroppo non è finita come pensavamo. L’entusiasmo comunque salva la vita ed essa è troppo preziosa per non continuare ad amarla”.