The Weeknd da record con Blinding Lights

The Weeknd nelle Blinding lights di Las Vegas: la clip diretta da Anton Tami, che ha già conquistato il web, è il sequel di “Heartless”

È online il video ufficiale di “Blinding Lights”, il nuovo singolo di The Weeknd.

Il video, diretto da Anton Tami e sequel di “Heartless”, vede l’artista comportarsi anche in questo caso senza freni, inebriato dalle “blinding lights” di Las Vegas che lo circondano e dal motore di un auto sportiva in corsa. Tra balletti in strade vuote, risse e visioni psichedeliche, sembra che per il protagonista niente sia mai abbastanza.

“Blinding Lights” a poche ore dalla pubblicazione sul web ha già totalizzato oltre 3 milioni di views su Youtube, mentre su Spotify il brano ha collezionato quasi 200 milioni di stream. In Italia inoltre il brano si classifica alla #1 su iTunes e alla #2 su EarOne e si posiziona nella top 20 di Apple Music e nella top 50 di Spotify.

Ad oggi, nella sua carriera, The Weeknd ha posizionato 9 brani all’interno della Top 10 della Hot 100 ricorda l’Agenzia di stampa Dire Giovani (www.diregiovani.it).

Prossimamente per l’artista è previsto il suo debutto sul grande schermo, quando si affiancherà ad Adam Sandler nel film acclamato dalla critica “Uncut Gems”, dei Safdie Brothers.