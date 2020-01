Rihanna e Drake avvistati insieme a New York: si riaccendono le speranze dei fan. Secondo i rumors, tra i due potrebbe esserci un ritorno di fiamma

I fan sperano in una loro reunion da tempo. Ora sono i rumors a parlare di un nuovo ritorno di fiamma. Rihanna e Drake, si sa, sono da sempre molto legati. Neanche il break up è riuscito ad allontanarli. La cantante delle Barbados, però, tre anni fa si è fidanzata con Hassan Jameel e addirittura recentemente circolavano voci di matrimonio. Con il miliardario saudita sembrava una storia seria ma non tutto dura per sempre. È di qualche settimana fa la rottura tra i due. Riri è così tornata single per la gioia dei suoi ex.

Recentemente, infatti, la popstar è stata avvistata con Drake al concerto di Asap Rocky a New York. Non è chiaro se i due siano arrivati insieme all’evento o si siano incontrati tra il pubblico.

Nonostante la vicinanza dei due al live, una fonte avrebbe già smentito come riferisce l’agenzia Dire Giovani ( www.diregiovani.it ): non c’è nulla tra i due artisti se non amicizia. A ravvivare il gossip, però, sono stati altri testimoni che avrebbero riferito di aver visto Rihanna molto vicina ad Asap Rocky quella stessa sera.

E mentre molti già parlano di un possibile triangolo amoroso, i fan continuano a credere in un riavvicinamento tra Riri e il rapper di “Hotline Bling”. Solo il tempo saprà dire cosa c’è di vero in questa storia.