Previsioni meteo 30 gennaio: anticiclone sull’Italia

Le previsioni meteo di oggi, giovedì 30 gennaio 2020: giorni della merla con l’anticiclone che regala temperature fuori stagione su tutta l’Italia

Una nuova rimonta dell’anticiclone interesserà il nostro Paese a partire dal fine settimana e poi per l’inizio del mese di febbraio. Condizioni meteo stabili quindi ed anche soleggiate su gran parte dell’Italia con un vero e proprio anticipo di Primavera: le temperature infatti subiranno un notevole incremento fino a portarsi anche di 8 gradi al di sopra delle medie del periodo.

Secondo le ultime uscite dei modelli meteo GFS e ECMWF con il secondo fine settimana di febbraio però l’inverno potrebbe finalmente imporsi: oltre al modello GFS, anche l’europeo mostra un’irruzione di aria polare verso l’Europa centro orientale che interesserà anche il nostro paese e che porterà condizioni meteo instabili e un generale calo delle temperature. L’incertezza riguardo tale cambio di rotta è però ancora elevata e non resta che aspettare ulteriori conferme.

Intanto per oggi, giovedì 30 gennaio 2020, al Nord Italia al mattino ampie su tutte le regioni, nubi in aumento nel corso della giornata su Liguria e settori alpini occidentali con locali piogge. Ulteriore peggioramento in serata e in nottata con fenomeni in intensificazione sul levante ligure.

Bel tempo e sole prevalente nelle prime ore di giornata su tutti i settori centrali, copertura nuvolosa in aumento nelle ore successive sui settori tirrenici con piogge di debole o moderata intensità in serata sull’alta Toscana.

In quest’ultima tempo generalmente stabile al mattino con ampi spazi di sereno su gran parte della regione locali addensamenti sui settori settentrionali ove al pomeriggio si attendono piogge sparse. Fenomeni intensi tra la sera e la notte, ma solo sull’Alta Toscana e sulla costa.

Al Sud locali o deboli piogge al mattino sulla bassa Calabria, tempo asciutto altrove con ampie schiarite così come nel resto della giornata salvo innocue nubi in aumento nelle ore serali e notturne. Brevi piovaschi sulla Sardegna.

Temperature in generale calo nei valori minimi, generalmente stazionarie invece le massime.

