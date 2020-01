Maturità 2020: tutte le materie dei commissari esterni

Esami di maturità 2020, svelate le materie dei commissari esterni. Al Classico scienze naturali e storia dell’arte, allo scientifico filosofia e disegno-storia dell’arte

Svelate le materie della seconda prova di maturità, la curiosità degli studenti si concentra adesso sui commissari esterni, comunicati sempre questo pomeriggio dal ministero dell’Istruzione. Quali saranno, quindi, le materie esterne per l’esame di stato 2020?

Per il Liceo Classico, scienze naturali e storia dell’arte, mentre per quello Scientifico saranno filosofia e disegno-storia dell’arte. Gli studenti del linguistico avranno come commissario esterno un docente di scienze naturali, mentre per i licei artistici i commissari esterni saranno matematica e storia dell’arte. Chi frequenta un liceo delle scienze umane avrà come materie esterne scienze naturali e lingua straniera, mentre fisica e storia dell’arte sono quelle estratte per il liceo musicale-coreutico. Per i tecnici-economici le materie esterne saranno lingua inglese e matematica, mentre per gli studenti degli istituti agrari il commissario esterno sarà un docente di inglese.

La ministra dell’Istruzione, Lucia Azzolina, ha annunciato le materie dei commissari esterni attraverso il profilo Instagram del Ministero. #MaturitàVentiVenti sarà l’hashtag che accompagnerà sui social, da oggi e fino alla fine degli esami, le comunicazioni rivolte agli studenti che avranno l’obiettivo di chiarire ogni aspetto dell’esame, ma anche di fornire suggerimenti utili per lo studio.

Qui, spiega l’agenzia Dire (www.dire.it), i link per scoprire le materie della seconda prova e quelle affidate ai commissari esterni per ogni indirizzo di studi:

– Licei:

https://visualizzamaterieesame.static.istruzione.it/from-homepage/comunicato/Allegato%201%20Liceo.pdf

– Istituti tecnici:

https://visualizzamaterieesame.static.istruzione.it/from-homepage/comunicato/Allegato%202%20Istituto%20Tecnico.pdf

– Istituti professionali:

https://visualizzamaterieesame.static.istruzione.it/from-homepage/comunicato/Allegato%203%20Istituto%20Professionale.pdf

– Lingua slovena:

https://visualizzamaterieesame.static.istruzione.it/from-homepage/comunicato/Allegato%204%20Lingua%20slovena.pdf