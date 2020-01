C’è anche la manina del “che vuoi” tra le 117 nuove emoji del 2020. La nuova serie sarà rilasciata intorno alla prima metà dell’anno

C’è anche l’Italia tra le nuove 117 nuove emoji in arrivo nel 2020. Emojipedia ha pubblicato le immagini esempio di ognuna delle emoticon in arrivo.

Tra queste c’è la manina del “che vuoi”, linguaggio gestuale italiano conosciuto in tutto il mondo.

Annunciate dall’Unicode Consortium, le nuove emoji fanno parte dell’aggiornamento Emoji 13.0 e arriveranno sulla maggior parte delle piattaforme nella seconda metà del 2020. Alle 62 emoticon di base, si aggiungono 55 varianti di genere e tonalità della pelle, portando il numero totale a 117 nuove emoji.

Nella lista figurano nuovi animali, tra cui un gatto nero e un orso polare, e altri estinti, come il dodo e il mammut.

Spazio, tra le nuove emoji che potremo inviare nel corso del nuovo anno, anche alla parità di genere con la bandiera LGBT e il simbolo transgender.

E poi ancora, ninja, una pignatta, una matrioska, una bacchetta magica, una fisarmonica e… una pietra tombale!

Le nuove emoji, spiega l’agenzia di stampa Dire Giovani (www.diregiovani.it), arriveranno sui principali sistemi operativi nella seconda metà del 2020, intorno settembre/ottobre.

Alcune piattaforme però potrebbero pubblicarle prima: per questo non resta che attendere e aggiornare di tanto in tanto le proprie app.