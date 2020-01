Eugenio in Via Di Gioia, arriva il nuovo album

Eugenio in Via Di Gioia, prima di Sanremo fuori un nuovo album: è la prima raccolta del gruppo torinese che si esibirà tra le Nuove Proposte

Forse li conoscete per canzoni come “Emilia” o forse per pezzi come “Altrove”. Sicuramente imparerete ad apprezzarli al prossimo Festival di Sanremo. Sono gli Eugenio in Via di Gioia, tra gli otto finalisti delle Nuove Proposte. Sul palco del Teatro Ariston canteranno “Tsunami”.

Il brano dà il titolo a una raccolta dei pezzi più celebri della band che uscirà il 31 gennaio e che è già disponibile in pre-order. Il titolo è tutto un programma: “Tsunami (Forse vi ricorderete di noi per canzoni come).

Quindici i pezzi in tracklist che raccontano chi sono i quattro ragazzi originari di Torino –Eugenio Cesaro, Emanuele Via, Paolo Di Gioia e Lorenzo Federici – e riassumono alla perfezione la carriera del gruppo che all’attivo ha tre dischi e un EP.

La tracklist

Se gli animali parlassero e Pinocchio

La Punta dell’Iceberg

Tsunami

Lettera al Prossimo

Giovani Illuminati

Non ancora

Cerchi – live @ Padova 2019

Chiodo Fisso

Altrove

Obiezione

Emilia

Pam

Sette Camicie

Perfetto Uniformato

L’Unico Sveglio (dalla serie Tv involontaria)

Gli Eugenio in Via Di Gioia, prima di partire per Sanremo, incontreranno i fan in un raduno per cantare tutti i pezzi del disco.

“Il 31 gennaio – ha scritto la band su Instagram come riferisce la Dire Giovani (www.diregiovani.it) – esce la raccolta e noi facciamo tappa a Genova per cantarla tutti insieme a chi ancora non ci conosce, ovviamente per strada, poi belli sudati si riparte verso Sanremo”.