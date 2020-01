La storia di Atchoum, il gatto con la sindrome del Lupo Mannaro: è l’unico caso di un micio con la ipertricosi, la crescita rapida e continua dei peli

Al gatto Atchoum i peli certo non mancano. Star di Instagram, con un seguito di oltre 400 mila persone, il persiano è talmente peloso da sembrare finto, come un peluche.

Il realtà, come riferisce l’Agenzia di stampa Dire Giovani (www.diregiovani.it), Atchoum è speciale. E’ l’unico gatto conosciuto a soffrire di ipertricosi, comunemente nota come sindrome del lupo mannaro, una condizione che, per iperattività ormonale, provoca una crescita di peli rapida e continua.

A causa della malattia ha dovuto subire l’asportazione degli artigli (un intervento noto come ‘declawing‘), conseguenza del loro ispessimento veloce e incontrollato. Atchoum ha anche denti piccoli, ma questo non gli impedisce di mangiare bene.

Proprio a causa della sua unicità, non si sa come progredirà la sindrome. Ma il gatto ha trovato una famiglia umana che lo riempie di amore e di coccole!