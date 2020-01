I Giocattoli tornano con “Tutto è sempre uguale”

Il nuovo capitolo de’ I Giocattoli inizia con “Tutto è sempre uguale”: la band torna dopo il fortunato disco d’escordio “Machepretendi”

“Tutto è sempre uguale” è il nuovo singolo de I Giocattoli. Il brano in uscita con il videoclip diretto da Duilio Scalici, vuole rappresentare in chiave horror il lato più oscuro di una relazione d’amore. Quel lato oscuro che porta la persona innamorata a fare di tutto pur di continuare un amore malato, non corrisposto. Ritrovandosi in situazioni pericolose per per mente e cuore.