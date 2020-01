Casa Sanremo: Mech svela i segreti delle piante per la voce

Gianluca Mech sbarca a Casa Sanremo per svelare i segreti delle piante per una voce sempre giovane: appuntamento il 4 febbraio

Martedì 4 febbraio, alle ore 15 presso il PalaFiori di Sanremo, nell’ambito della tredicesima edizione di Casa Sanremo, si terrà un attesissimo incontro che vedrà protagonista il guru delle diete Gianluca Mech, intitolato “I segreti delle piante per una voce sempre giovane”. Accanto all’imprenditore di Tisanoreica, ci saranno Roberta Capua, sua partner nel programma del day time domenicale di La7, “L’ingrediente perfetto” e Claudio Guerrini, speaker di RDS nonché conduttore televisivo.

“Tornare a Sanremo, durante i giorni del Festival della canzone italiana, per me è sempre una grande emozione- dichiara Gianluca Mech, aggiungendo – Quest’anno, però, lo è ancora di più visto che sono onorato di questa nuova collaborazione con ‘Casa Sanremo’ e di questo evento che mi permetterà di offrire, specialmente a chi salirà sul palco dell’Ariston, preziosi consigli su come preservare e curare la propria voce, avvalendosi di specifici rimedi naturali”.

Contemporaneamente al suo impegno nella Città dei fiori, Gianluca Mech continua a ottenere ascolti positivi nel cast dei programmi di Rete4 “Ricette all’italiana” e di La7 “L’ingrediente perfetto”. Il suo ultimo libro, “La pubblicità è un gioco”, edito da Cairo Editore, è un grande successo editoriale.