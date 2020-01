Chi è Jole Santelli, prima governatrice della Calabria

Chi è Jole Santelli, la prima donna presidente della Calabria dal 1970: avvocata, classe ’68, attualmente è deputata eletta nella lista di Forza Italia

Jole Santelli, a capo di una coalizione di centrodestra vittoriosa alle elezioni regionali, è il sedicesimo presidente della giunta regionale della Calabria, la prima donna a ricoprire questa carica dal 1970. Il primo fu il democristiano Antonio Guarasci, l’ultimo il democratico Mario Gerardo Oliverio.

Jole Santelli è un’avvocata, nata a Cosenza il 28 dicembre del 1968, attualmente è deputata eletta nella lista di Forza Italia, partito all’interno del quale milita dal 1994. Dopo essersi laureata a Roma, a La Sapienza, in diritto e procedura penale ha iniziato la pratica forense in alcuni studi romani. Nel 1996 ha iniziato a collaborare con l’ufficio legislativo del gruppo di Forza Italia al Senato, per poi passare a quello della Camera nel 1998; dal 2000 ha coordinato il dipartimento giustizia del partito azzurro diventando assistente parlamentare di Marcello Pera.

La prima esperienza parlamentare è nel 2001, anno in cui è stata eletta nella circoscrizione Calabria e, successivamente, nominata sottosegretario di Stato al ministero della Giustizia (fino al 2006) nel secondo e terzo governo guidato da Silvio Berlusconi.

Da maggio a dicembre 2013 è stata sottosegretario al ministero del Lavoro e delle Politiche sociali nel governo a guida Enrico Letta.

Nella sua esperienza politica è stata anche vicesindaco di Cosenza, carica che ha rivestito fino allo scorso dicembre.

Ad oggi è anche coordinatore regionale della Calabria di Forza Italia.