The New Mutants arriva al cinema il 2 aprile

Un nuovo gruppo di mutanti sta per arrivare al cinema. Il 2 aprile non prendete impegni: sul grande schermo debutterà The New Mutants, il nuovo film 20th Century Studios e Marvel Entertainment distribuito da The Walt Disney Company Italia.

Scritto e diretto da Josh Boone, la pellicola è un thriller con sfumature horror ambientato in un ospedale isolato in cui un gruppo di giovani mutanti è rinchiuso per cure psichiatriche. Quando iniziano ad accadere degli strani episodi, le loro nuove abilità mutanti e la loro amicizia saranno messe alla prova, mentre cercano di fuggire.