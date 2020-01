Lady Gaga torna a febbraio con il nuovo singolo

Lady Gaga sta per tornare: a febbraio in uscita il nuovo singolo. Secondo i rumors, il primo brano del come back della popstar sarebbe pronto e avrebbe già un titolo

L’attesa sta per finire. Lady Gaga starebbe per tornare con un nuovo singolo. Secondo le indiscrezioni, la popstar avrebbe già pronto un brano dal titolo “Stupid Love”, anticipazione del suo prossimo album. La canzone è attesa per il 7 febbraio e dovrebbe essere un ritorno al pop che l’ha resa famosa, dopo la parentesi “sperimentale” dell’album “Joanne”.

Al The Sun, come riferisce l’agenzia di stampa Dire Giovani (www.diregiovani.it), un insider ha svelato ulteriori dettagli sul come back: ”Lady Gaga ha lavorato duramente in studio nell’ultimo anno ed è davvero entusiasta di ciò che ha fatto. È rimasta fedele a ciò in cui è pià capace e il primo singolo è molto pop. Lei sa che non può passare troppo tempo lontano dall’industria”. Non resta che aspettare conferme dalla diretta interessata a questo punto!

https://youtu.be/en2D_5TzXCA