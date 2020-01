Giulia De Lellis si confessa a Verissimo: i due Andrea della sua vita, Damante e Iannone, e Sanremo. L’influencer senza peli sulla lingua dalla Toffanin

Come sempre senza peli sulla lingua, Giulia De Lellis si è raccontata ai microfoni di Verissimo, nella puntata in onda questo pomeriggio su Canale 5.

Nel salotto di Silvia Toffanin, Giulia ha parlato senza censure dei due Andrea della sua vita: il compagno, Iannone, e l’ex, Damante.

Il pilota è, da qualche giorno, al centro delle cronache rosa per una presunta proposta di matrimonio fatta alla fashion blogger. Non a caso, sull’anulare sinistro di Giulia è spuntato un diamante difficile da non notare.

I due, d’altronde, convivono già a Lugano e non hanno mai nascosto di aver progetti di figli e famiglia. Giulia, però, ha tenuto a precisare in puntata: “Non ho ancora ricevuto la proposta ma solo quella di fidanzamento. Io sono qui”.

Su Andrea Damante

Dal canto suo, Andrea Damante vive una storia d’amore con Claudia Coppola. A tal proposito, Giulia ha detto: “Spero sia felice. Vediamo quanto durerà. Ci siamo sentiti per gli auguri di Natale. Siamo rimasti in buoni rapporti. Abbiamo condiviso tanto e ci vogliamo bene”.

Su Andrea Iannone

Nel corso dell’intervista, Giulia ha espresso tutta la sua vicinanza al compagno, recentemente coinvolto in un caso di doping: “È un momento particolare della sua carriera dove io non posso fare altro che stargli vicino. Siamo sereni perché sappiamo della sua innocenza”, ha detto la De Lellis.

“Lui è molto determinato a dimostrare questo e sono sicura che ci riuscirà. Sono molto positiva perché conosco la persona e l’uomo – ha aggiunto – Mi dispiace per quello che leggo sui social perché Andrea ha un passato da sportivo modello. Spero si risolva tutto il prima possibile”.

Su Sanremo

Sulla De Lellis quelle amorose, però, non sono le uniche voci che girano nei giornali. Voci di corridoio la davano, infatti, tra le protagoniste del prossimo Festival di Sanremo. Smentita anche questa notizia come spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it): “Nessuno me l’ha proposto, se mai dovesse arrivare sarei felice di farlo”.

In attesa di belle notizie, Giulia ha, anche, raccontato del furto subito alla fine dello scorso anno. Il terzo per lei: “Il giorno prima di Capodanno mi hanno rubato tutto, anche i regali di Natale. Mi sono spaventata molto perché nel 2019 è stato il terzo furto che ho subito. È stato molto pesante!”. Così la raccomandazione ai fan: “Consiglio a tutti di evitare di dire, come purtroppo ho fatto io, i propri spostamenti sui social”.