Amici: Nyv al serale, Skioffi è eliminato

Amici 19: Nyv va al serale, Skioffi eliminato, Nicolai nuovo allievo. Sorprese e scintille nell’ultima puntata del talent di Maria De Filippi

Sorprese e scintille nell’ultima puntata di Amici di Maria De Filippi. In vista del serale che andrà in onda con tutta probabilità a marzo, si comincia a definire il gruppo che arriverà all’ultima tranche del programma. Dieci i ragazzi che saranno “promossi” alla fase finale del talent. A conquistare il primo dei pochi posti è Nyv. La cantante ha conquistato la giuria superando le tre prove che l’hanno vista protagonista oggi. A lei è andata, quindi, la tanto agognata felpa verde.

Destino opposto per Skioffi e Ayoub. Entrambi sono stati eliminati all’esame di sbarramento e hanno dovuto dire addio al programma. Spazio, così, al nuovo: un ballerino, Nicolai.

Tra eliminazioni e promozioni, il pomeridiano di Amici ha, però, anche regalato qualche nota amara agli allievi come spiega l’agenzia di stampa Dire Giovani (www.diregiovani.it). Nello specifico a Giulia, alla quale è stato mostrato un video con i commenti poco lusinghieri che Martina, Skioffi, Stefano e Gaia le hanno rivolto in settimana alla spalle. La cantante finisce la puntata della trasmissione in lacrime e l’unica a scusarsi con lei è Gaia.