Spider-Man 3: Sony e Marvel iniziano le riprese

Sony e Marvel in Europa per le riprese di Spider-Man 3 che vede Tom Holland nei panni dell’Uomo Ragno. Il film arriverà al cinema a luglio 2021

Dopo esser ritornata la pace tra Marvel e Sony, che si erano scontrate a causa della divisione dei guadagni di Spider-Man, le due aziende sono al lavoro su Spider-Man 3, che farà da seguito agli eventi di Spider-Man: Far From Home. Le riprese del film, che sarà diretto da Jon Watts, si svolgeranno da luglio a novembre di quest’anno ad Atlanta, Los Angeles, New York e anche in Europa: precisamente in Islanda, luogo scelto anche per molti altri film. Tra questi, Thor: The Dark World, Frozen 2 – Il segreto di Arendelle, Star Wars: Il risveglio della forza, Batman Begins, 007: Die Another Day e Prometheus.

Nel cast della nuova pellicola dell’universo cinematografico Marvel, che arriverà al cinema nel luglio 2021, ritorneranno Tom Holland nel ruolo dell’amatissimo Uomo Ragno, Zendaya, in quello di MJ e Jacob Batalon in quello di Ned. Non è ancora certo, invece, se in questo cinecomic tornerà anche Jake Gyllenhaal nel ruolo di Mysterio. Il motivo? Perché non è ancora chiaro se il nostro ‘amichevole supereroe di quartiere’ in ‘Far From Home’ abbia definitivamente sconfitto il villan.

A produrre la pellicola Spider-Man 3 come riferisce l’agenzia Dire Giovani (www.diregiovani.it), sarà nuovamente Kevin Feige, presidente dei Marvel Studios.