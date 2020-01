Blake Lively irriconoscibile per The Rhythm Section

Occhiaie, capelli scompigliati, viso sconvolto. Il classico risveglio mattutino diventa il nuovo look di Blake Lively per il film The Rythm Section. Come molte sue colleghe prima di lei, anche l’attrice di Gossip Girl stravolge il suo aspetto per una pellicola, dimostrando che il talento va oltre l’aspetto fisico.

E’ la prima volta che Blake Lively si trasforma così drasticamente per un film, racconta l’agenzia Dire Giovani (www.diregiovani.it). Dopo aver raggiunto la fama mondiale per il ruolo di Serena van der Woodsen nella serie Gossip Girl, è stata tra gli altri, una bellezza senza età in Adaline – L’eterna giovinezza, una coraggiosa surfista in Paradise Beach e una sofisticata “truffatrice” in Un piccolo favore.

L’attrice è di recente diventata mamma della terza figlia avuta con il marito Ryan Reynolds,conosciuto nel 2010 sul set di Lanterna Verde.

The Rythm Section

In The Rythm Section Blake Lively interpreta il ruolo Stephanie Patrick, una donna che cerca di scoprire la verità dietro un disastro aereo in cui è morta la sua famiglia.

Dopo l’incontro con un giornalista (Sterling K. Brown) e un agente dei servizi segreti (Jude Law), capirà che la tragedia che l’ha colpita non è stata un incidente e assumerà l’identità di un killer per inseguire la sua vendetta.

The Rythm Section, diretto da Reed Morano, è basato sull’omonimo romanzo di Mark Burnell.