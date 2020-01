Roma: tornano le visite guidate in parchi e ville

A Roma tornano le visite guidate del Comune in parchi e ville al costo di 4 euro, gratis per gli ultra 65enni e i ragazzi fino a 14 anni

Il nuovo anno inizia con un ricco calendario di appuntamenti con le visite guidate organizzate dal Dipartimento Tutela Ambientale di Roma Capitale-Ufficio Visite guidate e trek storico-ambientali. Per il mese di gennaio sono tanti i percorsi alla scoperta della vegetazione di pregio di parchi e ville della Capitale. Sono previsti, riferisce l’agenzia Dire (www.dire.it) percorsi come quelli a Villa Sciarra, Villa Doria Pamphilj e il Giardino del Colle Oppio. Per scoprire tutti gli appuntamenti con queste ed altre visite è disponibile sul sito istituzionale il calendario al link: https://www.comune.roma.it/web/it/informazione-di-servizio.page?contentId=IDS502227. Per prenotare le visite guidate gratuite per gli over 65, i ragazzi fino a 14 anni ed i disabili e al costo di 4 euro per tutti gli altri- basta inviare una e-mail all’indirizzo: trekambientali@comune.roma.it non oltre due giorni prima del trekking scelto.

IL PROGRAMMA DELLE VISITE GUIDATE

VENERDÌ 24 GENNAIO 2020

Visita guidata Forte Bravetta. Appuntamento: Ore 9,30 Via di Bravetta n. 739 Conduttore: Istruttore Servizi Ambientali (ISA) Antonio Cannavacciuolo

SABATO 25 GENNAIO 2020

Visita guidata: primo percorso Villa Doria Pamphilj da Porta San Pancrazio sino al Giardino del Teatro Appuntamento: Ore 9,30 Via di San Pancrazio n. 10 Conduttore: Istruttore Servizi Ambientali (ISA) Antonio Cannavacciuolo

MARTEDÌ 28 GENNAIO 2020

Visita guidata: secondo percorso Villa Doria Pamphilj da Via Aurelia Antica 183 sino al Lago e ritorno. Appuntamento: Ore 9,30 Via Aurelia Antica n. 183 Conduttore: Istruttore Servizi Ambientali (ISA) Antonio Cannavacciuolo

MERCOLEDÌ 29 GENNAIO 2020

Visita guidata Parco della Mole Adriana, Giardino di Piazza Cavour Appuntamento: ore 9,30 Lungotevere Castello 50 ( Entrata Castel Sant’Angelo, Ponte dell’Angelo) Conduttore: Istruttore Servizi Ambientali (ISA) Vincenzo Lipoli I trekking storico ambientali avranno una durata di circa 4 (Quattro) ore mentre le visite guidate avranno una durata di circa 2 (Due) ore.