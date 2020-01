Previsioni meteo 22 gennaio: torna l’anticiclone

Le previsioni meteo di oggi, mercoledì 22 gennaio 2020: l’anticiclone torna di nuovo protagonista del tempo sull’Italia, sole e temperature in aumento

Generale miglioramento delle condizioni meteo grazie alla rimonta dell’Anticiclone che torna dunque a fare la voce grossa come gran parte del mese. Per i giorni che restano fino alla fine del mese, sarà difficile che l’inverno torni a farsi vivo in Italia: per almeno altri due-tre giorni infatti il tempo sarà asciutto su gran parte della nostra penisola con temperature in aumento e ben oltre le medie del periodo.

Secondo le ultime uscite dei modelli meteo GFS e ECMWF nel prossimo fine settimana è previsto un nuovo cedimento dell’anticiclone che lascerà spazio a perturbazioni. Avremo dunque piogge, specie nella giornata di sabato su gran parte del Nord e del Centro.

Intanto per oggi, mercoledì 22 gennaio, al Nord Italia ennesima giornata all’insegna del bel tempo ma con cieli nuvolosi sulle regioni occidentali, più soleggiato invece sul nord-est.

Cieli poco o irregolarmente nuvolosi nelle prime ore del mattino al Centro Italia, velature del cielo per nuvolosità alta e stratificata nella seconda parte di giornata. Precipitazioni assenti su tutte le regioni.

In Toscana nuvolosità irregolare nella mattinata su tutta la regione, ma con generale assenza di fenomeni; nubi più diradate nel pomeriggio. In serata si confermano le condizioni di tempo stabile con ampi spazi di sereno su tutto il territorio.

Persistono condizioni di tempo instabile sulle Isole maggiori con piogge di debole o moderata intensità. Bel tempo sulle altre regioni meridionali con ampie schiarite.

In Calabria tempo in prevalenza stabile nella giornata con ampi spazi di sereno su gran parte della regione, innocui addensamenti solo sui settori meridionali. Cieli generalmente sereni o poco nuvolosi nelle ore serali.

Temperature in aumento al nord Italia, stazionarie altrove.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it.