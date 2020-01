Previsioni meteo 8 gennaio: tempo stabile sull’Italia

Le previsioni meteo di oggi, mercoledì 8 gennaio 2020: ancora tempo stabile sull’Italia con l’anticiclone che abbraccia anche gran parte dell’Europa

L’inizio di questa settimana è caratterizzato da un robusto campo di alta pressione che si estende dalle Azzorre fin verso l’Europa: anche il nostro Paese viene dunque interessato dall’anticiclone che determinerà condizioni meteo in prevalenza stabili. Unico disturbo dovuto ad una piccola goccia fredda in transito dall’Adriatico verso il basso Tirreno.

Secondo le ultime uscite dei modelli meteo GFS e ECMWF il tempo continuerà ad essere nel complesso stabile con temperature in lieve aumento specie nei valori massimi. Anche la seconda decade di gennaio non dovrebbe subire particolari variazioni dal punto di vista meteorologico.

Intanto per oggi, mercoledì 8 gennaio, al Nord Italia giornata stabile ma con cieli non sempre sereni per foschie, nebbie e nubi basse. Al mattino sole in Liguria e poche nubi in transito sulle Alpi, nebbie anche dense in pianura Padana. Situazione per lo più invariata al pomeriggio e in serata.

Giornata all’insegna del bel tempo sulle regioni centrali con sole prevalente specie al pomeriggio e qualche nube in transito invece al mattino sul versante adriatico e sul basso Lazio. Sereno anche in serata e in nottata.

In Toscana giornata caratterizzata dal tempo stabile con ampi spazi di sereno su tutta la regione sia al mattino sia poi al pomeriggio; il tempo si manterrà asciutto anche in serata con cieli prevalentemente sereni su tutti i settori.

Bel tempo anche al Sud Italia con cieli sereni o poco nuvolosi eccetto in Sardegna con piogge e nevicate sul Gennargentu fin sotto i 1500 metri di quota. Migliora dalla serata o nottata in Sardegna con il ritorno della stabilità su tutte le aree. In Calabria nuvolosità irregolare nella mattinata su tutta la regione; al pomeriggio le nubi tenderanno a diradarsi lasciando spazio ad ampie schiarite. Sereno o poco nuvoloso in serata su tutto il territorio.

Temperature in aumento sia nei valori minimi che in quelli massimi.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it.