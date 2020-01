Gli ‘A67 online con il videoclip di “Brava gente”

«La canzone nasce dalla constatazione che in questo paese non si riesce mai a trovare un colpevole e si finisce per dire che alla fine la colpa è di tutti. Ma dire questo significa affermare anche l’esatto contrario – nessuno è responsabile – e allora ecco che finiamo per diventare “Brava gente”, in un paese senza più speranza» affermano gli A67 come riferisce l’agenzia di stampa Dire Giovani (www.diregiovani.it).