Cannes 2020, Spike Lee sarà presidente di giuria

Spike Lee sarà il presidente della giuria del 73esimo Festival di Cannes, che si terrà dal 12 al 23 maggio. Il regista statunitense è il primo afroamericano a ricoprire questa carica, che lo scorso anno è stata di Alejandro Iñarritu. “Quando sono stato chiamato, non potevo crederci: ero felice, sorpreso e orgoglioso allo stesso tempo“, ha dichiarato Lee. “Sono onorato – ha continuato – di essere la prima persona nella diaspora africana negli Stati Uniti ad assumere questa funzione“.

Spike Lee, una carriera da Oscar

La Croisette si sta preparando per accogliere il quattro volte Premio Oscar. Il regista americano si è aggiudicato l’ambitissima statuetta nel 1990 con il film Fa’ la cosa giusta premiato come Miglior sceneggiatura originale, nel 1998 con 4 Little Girls premiato come Miglior documentario e nel 2015 è stato premiato con l’Oscar alla Carriera. Infine, come ricorda l’agenzia di stampa Dire Giovani (www.diregiovani.it), nel 2019 con BlacKkKlansman si è aggiudicato una statuetta come Miglior sceneggiatura non originale.