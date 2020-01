Absolute Carnage arriva in Italia per Panini Comics e il 2020 si tinge di orrore. Ogni albo sarà presentato con due set di copertine firmate da Ryan Stegman e Zerocalcare

Dopo il successo avuto con la release estiva negli Stati Uniti, Panini Comics pubblica nella versione italiana la miniserie evento “Absolute Carnage” di Donny Cates e Ryan Stegman.

Riportato in vita da una setta dedicata al culto del dio Knull, divinità malvagia creatrice della razza aliena dei simbionti, Carnage – progenie di Venom entrata in simbiosi con il serial killer Cletus Kasady – è sulle tracce di tutti coloro che portano nel proprio DNA tracce di contatti simbiotici. L’obiettivo? Impossessarsi dei frammenti e riportare Knull sulla Terra, a qualunque costo.

Dopo il prologo, presentato in anteprima in occasione del Free Comic Book Day Italia 2019, il titolo sarà serializzato in tre numeri mensili sulla testata Marvel Miniserie.

Ogni albo sarà presentato con due set di copertine: le versioni originali firmate da Ryan Stegman, artista dell’evento scritto da Donny Cates, e tre copertine inedite realizzate in esclusiva per Panini Comics da Zerocalcare. Quest’ultime saranno componibili: messe una accanto all’altra vanno infatti a formare un disegno unico, che rende ancora più speciale la miniserie.

Per il lancio dell’evento è stata, inoltre. realizzata una cover variant del numero 1 dall’artista Tommaso “Spugna” Di Spigna, oggi uno degli autori più interessanti emersi dal panorama delle autoproduzioni.

“Absolute Carnage” è inoltre un evento crossover come spiega l’agenzia Dire Giovani (www.diregiovani.it): la miniserie avrà ramificazioni sulle testate ragnesche (Venom, Miles Morales: Spider-Man E Amazing Spider-Man). Nei tre mesi in cui verrà pubblicato “Absolute Carnage” sono, infatti, previste diverse storie autoconclusive e miniserie legate all’evento principale che saranno pubblicate sulle testate mensili e dedicate sia ai simbionti più celebri (Scream), sia alle “interazioni” con altri personaggi come Ghost Rider, Deadpool, l’Immortale Hulk e gli Avengers.