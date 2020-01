Uomini e Donne: Giulio Raselli sceglie Giulia e Giovanna si arrabbia

Uomini e Donne, Giulio Raselli ha scelto Giulia D’Urso: Giovanna Abate, l’altra corteggiatrice, non l’ha presa bene

Giulio Raselli ha scelto Giulia D’Urso a Uomini e Donne, il programma tv di Maria de Filippi.

“La prima volta ti ho notato subito, ho sentito che ci fosse qualcosa di diverso, sin dall’inizio mi è cambiato qualcosa nel cuore che non ho letto subito. Ci sono stati degli alti e bassi, momenti difficilissimi per quanto mi riguarda, faccio fatica. Nelle ultime settimane arrivavo a casa, in albergo o a lavoro e non ce la facevo più a stare senza di te. L’unica cosa che posso dirti adesso è di dirmi di sì perché ti amo“.

Questa è stata la dichiarazione del tronista che si è conclusa con un bacio sotto la pioggia di petali sulle note di Stringimi più forte di Giordana Angi, che vedremo sul palco del Festival di Sanremo.

La sfuriata di Giovanna Abate

La reazione di Giovanna Abate, l’altra corteggiatrice, è stata durissima nei confronti di Giulio Raselli come riferisce l’Agenzia di stampa Dire Giovani (www.diregiovani.it). La ragazza non ha preso bene il fatto che il tronista non l’abbia scelta. Inoltre lo ha accusato di averla illusa e di non essersi comportato bene nei suoi confronti.