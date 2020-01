Trastestorie: dal 28 gennaio la Rassegna

L’Associazione Culturale Teatro Trastevere presenta la terza edizione di Trastestorie, la Rassegna di Teatro di Narrazione

Affabulazioni, Racconti, Fatti di Cronaca, Vissuto Quotidiano. Trasparenze, Dissolvenze, Esistenze: Specchi di Vita…Trascorsa, Presente e Futura. Il tutto rappresentato sotto forma di Messa in Scena Teatrale e Realtà Performative Multidisciplinari. Il Teatro Trastevere stesso per l’occasione di Trastestorie ospiterà mostre fotografiche, installazioni artistiche sonore e realizzazioni “sensoriali” immersive, correlate all’interno del proprio spazio, allestito all’insegna di STORIE…da NON DIMENTICARE.

Il programma di Trastestorie

28 e 29 gennaio

MARE

di e con

Francesca Pica

liberamente tratto da “Donne di mare” e “La danza delle streghe”

di Macrina Marilena Maffei

30 e 31 gennaio

MI CHIAMO GIUSEPPE

di e con

Enrico Vulpiani

1 e 2 febbraio

Più DELLA MIA VITA

di Elisa Mascia

Regia

Gabriella Praticò

con

Elisa Mascia, Lucia Ciardo, Gigi Palla

4 e 5 febbraio

IL DOTTORE E LO SPECIALISTA

di e con Marco Valeri

6 e 7 febbraio

I BAFFI DI ANGELICA

di Mosè Previti

Regia

Rosaria Valentina Sfragara ed Enrico Maria Carraro

con

Rosaria Valentina Sfragara

8 e 9 febbraio

GLI ARROVESCIATI

di e con

Giorgio Cardinali

Regia

Caterina Mannello con il contributo di Marco Luly

Teatro Trastevere

via Jacopa de’Settesoli 3, 00153 Roma

prevista tessera associativa

Dal martedì alla domenica ore 21

(Esclusivamente domenica 9 febbraio alle 17:30)

contatti: 065814004

info@teatrotrastevere.it

www.teatrotrastevere.it

#ilpostodelleidee

https://www.facebook.com/teatrotrastevere/#

https://twitter.com/teatrotrast