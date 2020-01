Nice e Surya, il gatto e il suricato amici inseparabili

La vedetta fa un turno di guardia di circa un’ora, in piedi sulle zampe posteriori. In caso di minaccia, emetterà un suono acuto per permettere al resto del gruppo di ripararsi rapidamente.

Se non riescano a mettersi in salvo per tempo, i suricati si uniscono in gruppo, inarcando la schiena e sibilando. Ciò, a volte, può far pensare ad un predatore di trovarsi davanti ad un unico grande animale feroce.

Fight Club

Non fatevi ingannare dal loro tenero aspetto. I suricati sanno essere dei combattenti spietati e le loro “scazzottate” finiscono spesso in tragedia. Uno studio ha riportato come almeno il 20 percento delle morti di suricati sia avvenuta in realtà per “omicidio”.

Alcuni elementi subordinati sono stati visti uccidere la progenie di membri più anziani al fine di migliorare la posizione sociale della loro prole.

Sebbene tendano ad evitare di battersi, quando non c’è alternativa, possono scatenare delle guerre sanguinolente tra i diversi gruppi.