Nel videogioco Minecraft il mondo di Harry Potter

Nel videogioco Minecraft riprodotto il mondo di Harry Potter: i giocatori potranno visitare il castello di Hogwarts, il mercato di Diagon Alley, la celebre Camera dei Segreti e tanti altri luoghi della saga

Harry Potter non smette di stupire e sorprendere i propri fan. Dopo il megastore che sta per aprire a New York arriva una nuova buona notizia per i potterhead: il mondo del piccolo mago prenderà di nuovo vita grazie a Minecraft.

Il castello di Hogwarts, il mercato coperto di Diagon Alley e la celebre Camera dei Segreti, sono solo alcuni dei luoghi che tornano a vivere grazie a un gruppo di modder specializzati, capaci di trasportare il magico mondo di Harry Potter in un videogioco sandbox di Mojang e Microsoft.

Per ultimare l’immane lavoro ci sono voluti in totale 7 anni. Dopo una versione più semplice, alla quale i modder hanno lavorato i primi 2 anni, si è deciso di continuare nell’opera che ha permesso di aumentare il livello della grafica e implementare la mappa del gioco. Ancora non si sa quando avverrà il lancio ufficiale, ma è molto probabile che avverrà a fine gennaio 2020.