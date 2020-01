Il gatto sta salendo o scendendo le scale? Il gioco impazza sui social

La risposta alla domanda fa da anni discutere milioni di persone nel mondo (realmente!), con utenti che provano a giustificare una o l’altra risposta.

Ma qual è la soluzione? Ebbene, non c’è.

La foto è stata pubblicata sulla pagina Facebook 9GAG nel 2015 e ad oggi è stata condivisa milioni di volte. Ma nessuno ha trovato la soluzione definitiva al quesito se il gatto sta salendo o scendendo le scale.

Si tratta di un paradosso prospettico: quando un’immagine è ambigua, il cervello tenderà a dargli l’interpretazione che ritiene più normale. E quindi?

La risposta corretta la conosce solo chi ha scattato la foto. Ma intanto il web si è diviso, dando inizio alla caccia alla soluzione.

Al momento la risposta più gettonata è “scende”, argomentata da diverse teorie.

Si passa dalla biologia del gatto (il felino sta usando la coda in alto per l’equilibrio, che presumibilmente è necessaria solo se il gatto sta scendendo), così come alla struttura delle scale.

Prima o poi la risposta esatta al quesito se il gatto sta salendo o scendendo le scale arriverà: nel frattempo l’agenzia di stampa Dire Giovani (www.diregiovani.it) augura a tutti buona caccia!