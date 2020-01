I supereroi DC Comics arrivano in Italia con Panini

Batman, Superman e Wonder Woman arrivano in Italia. Panini è il nuovo editore di DC Comics dopo che la casa statunitense ha ceduto i diritti per l’Italia

Panini è da oggi il nuovo editore di DC Comics. Quest’ultima ha ceduto al gruppo di Modena i diritti per la pubblicazione in Italia dei propri fumetti e graphic novel in formato cartaceo e digitale. Si tratta di un accordo inedito che porta nel nostro Paese Superman, Batman, Wonder Woman e gli altri personaggi della DC precedentemente pubblicati da RW Edizioni, che ne aveva acquisito i diritti nel 2012, rilevandoli dall’editore spagnolo Planeta DeAgostini.

Le pubblicazioni DC Comics Panini inizieranno ufficialmente il 2 aprile, in concomitanza con la dodicesima edizione dello storico evento modenese ‘Play’ e contemporaneamente con quello nella capitale ‘Romics’, durante i quali Panini parteciperà con spazi dedicati a vendita ed eventi.

I numeri saranno distribuiti in edicola, fumetteria, libreria e nei principali store online. Faranno da apripista per il lancio delle nuove serie DC cinque albi ‘Alfa’ da collezione e lo speciale ‘L’anno del criminale’, tre storie brevi firmate da alcuni dei più grandi talenti del fumetto americano del momento raccontate in 32 pagine.

Grande entusiasmo in casa Panini, come ha sottolineato il direttore editoriale Marco M. Lupoi: “Fin da quando ho letto il mio primo ‘Batman’ di Neal Adams, o il ‘Superman’ di Curt Swan, o i ‘Teen Titans’ di Nick Cardy, l’universo degli eroi DC ha fatto parte del mio immaginario, e’ quindi con enorme emozione che accolgo l”Uomo d’Acciaio’, il ‘Cavaliere Oscuro’ e tutti gli altri eroi del pantheon DC all’interno di Panini Comics Italia”, ha dichiarato Lupoi.

Il progetto è ambizioso e “si prefigge – come ha spiegato il direttore all’agenzia di stampa Dire Giovani (www.diregiovani.it) – di presentare il meglio della produzione di Burbank, in veste editoriale più curata e accattivante, aprendo una nuova tappa nella storia italiana di questi eroi”.