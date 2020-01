Giorgia Meloni sicura: “Dietro alle sardine c’è il Pd”

Giorgia Meloni attacca le sardine: “Ma quale movimento spontaneo, dietro c’è il Partito democratico. Le elezioni in Emilia-Romagna? Pensiamo di poter vincere”

“Io sono per le mobilitazioni, quando le organizzavo io mi dicevano che sono eversiva, adesso con le sardine abbiamo riscoperto la mobilitazione democratica… Ma io non sono scema, non è un movimento spontaneo”. Lo dice la leader di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, ospite di SkyTg24, come riferisce l’agenzia di stampa Dire (www.dire.it). E a chi le chiede chi c’è dietro alle sardine che oggi si riuniranno a Bologna per un evento, replica “C’è il Pd”.

“LA LEGA ANDRÀ BENE, IN EMILIA-ROMAGNA PENSIAMO DI VINCERE”

“Non mi pare all’ordine del giorno, credo che la Lega farà ottimi risultati, è una cosa che non ha senso”. Così la leader di Fdi, Giorgia Meloni, ospite di SkyTg24, risponde a chi le chiede se, nel caso in cui Salvini non riuscisse a vincere in Emilia-Romagna, dovrà dimettersi. Comunque, la deputata non crede in questo scenario come spiega ancora ai microfono Sky: “Come centrodestra pensiamo di poter vincere”.