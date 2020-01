Anche Pif domani a Bologna con le sardine

Anche Pif sul palco delle Sardine a Bologna domani, 19 gennaio: già confermata la presenza di Subsonica, gli Afterhours, Vasco Brondi e le Altre di B

“Regista, scrittore, attore, conduttore e autore televisivo. Con ironia e occhio critico ha raccontato le tante realtà del nostro paese. Sul palco di #bologna PIF!!!”. L’annuncio in vista della manifestazione del 19 gennaio a Bologna sulla pagina facebook delle sardine. Pif, pseudonimo di Pierfrancesco Diliberto, 47 anni, affianca alla conduzione televisiva e alla regia cinematografica la realizzazione di servizi e campagne contro le mafie e per un impegno civile fortemente connotato in senso antifascista.

nsieme a Pif, hanno già confermato la loro presenza alla manifestazione che durerà sei ore anche altri artisti: i Subsonica, gli Afterhours, Vasco Brondi e le ‘Altre di B’.

SUL PALCO MODENA CITY RAMBLERS, MONI OVADIA E RUOTOLO

Sul palco di Bologna2 il 19 gennaio prossimo “non ci sarà solo musica. Parleremo, tra le tante cose, di pace, camorra e morti sul lavoro. Questo sarà possibile grazie agli interventi di due grandi rappresentanti della cultura contemporanea: Moni Ovadia e Sandro Ruotolo. Si può fare politica anche in un giorno di festa”. Cosi’ le sardine sulla pagina facebook. Sul palco ci saranno inoltre i Modena City Ramblers.