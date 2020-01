Elodie annuncia due concerti a Milano e Roma

Elodie per la prima volta live. La cantante annuncia due concerti ad aprile a Milano e Roma: saranno due eventi speciali per celebrare l’uscita del nuovo album e la partecipazione a Sanremo

Elodie si esibirà in due concerti live, prodotti da Vivo Concerti, per la prima volta nella sua carriera. La cantante romana, spiega l’agenzia di stampa Dire Giovani (www.diregiovani.it), sarà alla Santeria Toscana 31 di Milano il 16 aprile e al Teatro Centrale di Roma il 18 aprile.

I biglietti sono disponibili su ticketone.it dalle ore 11.00 del 15 gennaio e in tutte le rivendite autorizzate TicketOne dalle ore 11.00 di lunedì 20 gennaio.

Elodie porterà sul palco tutte le canzoni contenute nel nuovo disco “This is Elodie”, in uscita il 31 gennaio, e i brani che hanno fatto cantare e ballare tutta l’Italia. Da “Nero Bali” a “Margarita”, passando per “Pensare male”. Ovviamente, immancabile in tracklist, “Andromeda”, il brano scritto da Mahmood e Dardust in gara al prossimo Festival di Sanremo.