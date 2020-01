La terapia dei gattini: guardare video migliora l’umore

La terapia dei gattini esiste: guardare video di mici sul web migliora l’umore e dà energia secondo uno studio

Gattini che giocano, gattini che dormono, gattini che…volano, gattini in tutte le salse!!

Se ammirare video di gattini sul web è una tua passione, allora sarei felice di sapere che stai facendo inconsapevolmente del bene al tuo umore. Uno studio del 2015 ha dimostrato come guardare filmati di gatti possa rilassare e scacciare lo stress.

Se vi state domandando il motivo per cui qualcuno dovrebbe sprecare del tempo per capire come i video di gatti influenzano le persone, gli esperti della Indiana University Medical School sostengono che ha un senso, data la loro popolarità. Ci sono stati più di due milioni di video di gatti postati su YouTube nel 2014, con quasi 26 miliardi di pagine viste.

Perché la gente ama guardarli? Lo studio, condotto da Jessica Gall Myrick, ha intervistato quasi 7.000 persone sulla visione di video di gatti e come questa influenzi i loro stati d’animo. La maggior parte dei volontari, spiega l’agenzia di stampa Dire Giovani (www.diregiovani.it), ha riferito di sentirsi più energico e più positivo. Avevano anche un minor numero di emozioni negative, come l’ansia, noia e tristezza.

E non si sentono in colpa. Sebbene l’abitudine di guardare i video di gatti durante il lavoro o mentre si sta studiando possa generare un senso di colpa, in realtà il piacere supera di gran lunga ogni rimorso.

“Alcune persone possono pensare che guardare i video di gatti online non sia un argomento abbastanza importante per la ricerca accademica, ma il fatto è che si tratta di uno degli usi più popolari di Internet di oggi” ha spiegato Myrick.

“Se vogliamo comprendere meglio gli effetti che internet può avere su di noi come individui e come società, allora i ricercatori non possono più ignorare il fenomeno dei gatti di internet”.

E per mettervi di buon umore, vi lasciamo in compagnia di un video di gatti!