Corretta pulizia dei denti fa bene anche al cuore

Una corretta pulizia dei denti è associata a minori rischi di fibrillazione atriale e di scompenso cardiaco secondo uno studio coreano

Una corretta pulizia dei denti è associata a minori rischi di fibrillazione atriale e di scompenso cardiaco, secondo uno studio pubblicato oggi sull’European Journal of Preventive Cardiology, una rivista della Società Europea di Cardiologia (ESC).

Ricerche precedenti suggeriscono che una scarsa igiene orale porta alla presenza di batteri nel sangue, causando infiammazione nell’organismo. L’infiammazione aumenta i rischi di fibrillazione atriale e di insufficienza cardiaca (la capacità del cuore di pompare il sangue o di rilassarsi e riempirsi di sangue è compromessa). Questo studio ha esaminato la connessione tra l’igiene orale e il verificarsi di queste due condizioni.

Lo studio ha arruolato 161.286 partecipanti del Sistema Nazionale Coreano di Assicurazione Sanitaria di età compresa tra i 40 e i 79 anni senza alcuna storia di fibrillazione atriale o di insufficienza cardiaca. I partecipanti sono stati sottoposti a una visita medica di routine tra il 2003 e il 2004. Sono state raccolte informazioni su altezza, peso, esami di laboratorio, malattie, stile di vita, salute orale e comportamenti di igiene orale.

Durante un follow-up mediano di 10,5 anni, 4.911 (3,0%) partecipanti hanno sviluppato la fibrillazione atriale e 7.971 (4,9%) hanno sviluppato l’insufficienza cardiaca.

Lo spazzolamento dei denti tre o più volte al giorno è stato associato a un rischio inferiore del 10% di fibrillazione atriale e a un rischio inferiore del 12% di insufficienza cardiaca durante un follow-up di 10,5 anni. I risultati sono indipendenti da una serie di fattori tra cui l’età, il sesso, lo stato socioeconomico, l’esercizio fisico regolare, il consumo di alcol, l’indice di massa corporea e le comorbidità come l’ipertensione.

Sebbene lo studio non abbia indagato i meccanismi della protezione cardiaca, una possibilità è che la frequente spazzolatura dei denti riduca i batteri nel biofilm sottogengivale (batteri che vivono nella tasca tra i denti e le gengive), impedendone così la traslocazione nel flusso sanguigno.

L’autore senior Dr. Tae-Jin Song della Ewha Womans University, Seoul, Corea ha osservato che l’analisi è stata limitata a un solo paese e come studio osservazionale non prova la causalità. Ma ha aggiunto: “Abbiamo studiato un grande gruppo per un lungo periodo, il che aggiunge forza alle nostre scoperte”.

Un editoriale di accompagnamento afferma: “È certamente troppo presto per raccomandare lo spazzolamento dei denti per la prevenzione della fibrillazione atriale e dell’insufficienza cardiaca congestizia”. E aggiunge: “Mentre il ruolo dell’infiammazione nell’insorgenza delle malattie cardiovascolari è sempre più evidente, sono necessari studi di intervento per definire strategie di importanza per la salute pubblica “