Torna la Forestale con una legge di ricostituzione

La FeRFA (Federazione Rinascita Forestale Ambientale) fa sapere che nelle prossime settimane il progetto di legge sulla ricostituzione della Forestale (A.C. n.1610) verrà esaminato dalle Commissioni.

Per l’On. Luca De Carlo (Fratelli d’Italia), primo firmatario della proposta, è “una priorità affrontare in modo definitivo il progetto di legge recante l’istituzione della Polizia forestale e ambientale a ordinamento civile che aleggia nelle aule del Parlamento da diversi mesi. È giunto il tempo di dare una soluzione positiva di equilibrio e di maggiore funzionalità alla polizia forestale dello Stato”.

I deputati di Fratelli d’Italia hanno segnalato il progetto di legge sulla rinascita forestale alla Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, sollecitandone l’avvio della discussione in Commissione nelle prossime settimane.

Come si legge inoltre sul profilo Facebook ufficiale di FeRFA, questa mattina una delegazione della Segreteria nazionale è stata ricevuta presso gli uffici della Camera dei deputati da due importanti e autorevoli parlamentari di Forza Italia, da sempre vicini ai Forestali.

Dall’esito dell’incontro è scaturito che da parte del Gruppo parlamentare di Forza Italia viene:

a) confermato l’appoggio politico al progetto di legge recante l’istituzione della polizia forestale dello Stato ad ordinamento civile.

b) garantito l’impegno fattivo per avviare nelle prossime settimane l’inizio della discussione in Commissione dei tre progetti di legge in materia di rinascita forestale giacenti da mesi presso la Camera dei deputati.

