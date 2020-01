Tonkey, lo Shar Pei che sembra un peluche

Tonkey, lo Shar Pei “bear coat” più tenero e seguito di Instagram: il suo account ha raggiunto la bellezza di oltre 330mila follower

Ma questo cane è vero? Se te lo sei chiesto guardando le immagini di Tonkey, sappi che non sei il solo come spiega l’agenzia di stampa Dire Giovani (www.diregiovani.it).

Con la sua pelliccia morbida e un musetto da orsacchiotto, Tonkey è uno dei cani più popolari e seguiti di Instagram, dove il suo account ha raggiunto la bellezza di oltre 330 mila follower.

Tonkey è speciale: è un esemplare rarissimo di shar pei “bear coat”, “pelliccia d’orso”, un tipo di shar pei non riconosciuto ufficialmente che, a differenza della razza standard, possiede una pelliccia più lunga e morbida.

Lo shar pei è una razza canina di origine cinese riconosciuta dalla FCI. Si tratta di un cane di taglia media, caratterizzato da un eccesso di pelle in gran parte del corpo, in particolare sul cranio, tra gli occhi e in generale a livello del garrese. Il tutto genera le famose rughe che contraddistinguono la razza. (Fonte Wikipedia).