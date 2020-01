Maron, il fennec diventato una star di Instagram

Una volpe del deserto come animale domestico: Maron è il fennec diventato una star di Instagram. Ha oltre 40mila follower sul social network

Chiamatelo folletto del deserto, volpe del deserto, o come vi pare. Certo è che il fennec è uno degli animali più dolci del mondo e non poteva mancare su Instagram. Tra i tanti account a lui dedicati spicca quello di Maron, un piccolo esemplare che vive in Giappone con la sua famiglia umana.

Tenera come un peluche, grande quanto un gatto, Maron è uno dei fennec più amati su Instagram, con un seguito di oltre 40 mila persone. Come biasimarli!

Il fennec

Il fennec (Vulpes zerda) è la più piccola volpe esistente al mondo, ma dalle orecchie più grandi, in proporzione alle dimensioni corporee. Come ricorda l’agenzia di stampa Dire Giovani (www.diregiovani.it), ha ispirato il personaggio di Eevee nel merchandising dei Pokémon.