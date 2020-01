Audens dona al Papa il bracciale salvavita AIDme

Audens dona a Papa Francesco il bracciale salvavita AIDme: a consegnarlo nelle mani di Begoglio è stata Monica Cerin

Un bracciale salvavita AIDme, realizzato appositamente per Papa Francesco, è stato consegnato al pontefice in occasione di un’udienza privata lo scorso dicembre convocata per l’anteprima del concerto di Natale in Vaticano.

L’annuale appuntamento concertistico, alla sua 27esima edizione, è stato promosso dalla Congregazione per l’Educazione Cattolica e a favore delle Missioni Don Bosco Valdocco Onlus e della Fondazione Pontificia Scholas Occurrentes.

A consegnare nelle mani di Bergoglio il bracciale salvavita AIDme è stata Monica Cerin, Ceo di Audens, start up veneta, fra gli sponsor dell’iniziativa di solidarietà. E proprio in occasione degli appuntamenti collaterali il concerto che Monica Cerin ha avviato colloqui finalizzati a devolvere parte dei ricavati delle vendite del bracciale salvavita AIDme per progetti di tipo socio-umanitario.

Si partirà dalle attività curate da don Roberto Cappelletti, salesiano, che a Lauaretê, un villaggio del distretto missionario del Municipio di São Gabriel da Cachoeira in Brasile al confine con la Colombia, porta avanti la realizzazione di una casa famiglia per i bambini e le bambine dai 3 ai 13 anni che vivono in ambienti disagiati.

“Fare l’imprenditrice oggi significa poter investire parte del tempo e delle risorse economiche in opere umanitarie ed è quello che tutti gli imprenditori dovrebbero prodigarsi nel fare”. Così alla Dire (www.dire.it) Monica Cerin, che aggiunge: “Proprio partendo da questo presupposto, partecipare all’emozionante appuntamento in Vaticano è stato di grande rilievo. Grazie quindi alla dottoressa Stefania Scorpio e a sua figlia Francesca di Prime Time Promotion per aver approntato un evento che ha avuto un grande valore in sé e che continuerà ad averne proprio per gli impegni umanitari che in quell’occasione sono stati presi”.

Per maggiori informazioni sul bracciale salvavita AIDme visita il sito https://www.aidmenfc.it/.