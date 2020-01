Venezia 77, Cate Blanchett presidente di giuria

L’attrice Premio Oscar, che prende il testimone di Lucrecia Martel, è stata scelta perché, come ha dichiarato Barbera, “non è soltanto un’icona del cinema contemporaneo corteggiata dai più grandi registi dell’ultimo ventennio e adorata dagli spettatori di ogni tipo. Il suo impegno in ambito artistico, umanitario e a sostegno dell’ambiente, oltre che in difesa dell’emancipazione femminile in un’industria del cinema che deve ancora confrontarsi pienamente con i pregiudizi maschilisti, ne fanno una figura di riferimento per l’intera società. Il suo immenso talento d’attrice, unitamente a un’intelligenza unica e alla sincera passione per il cinema sono le doti ideali per un presidente di giuria. Sarà un enorme piacere – ha concluso il direttore artistico – ritrovarla in questa nuova veste a Venezia, dopo averla applaudita come magnifica interprete dei film ‘Elizabeth ‘di Shekhar Kapur e ‘I’m not there’ di Todd Haynes, che le valse la Coppa Volpi come miglior attrice nel 2007”.