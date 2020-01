Segretari comunali: alla Camera approvata mozione

Carenza di segretari comunali, alla Camera approvata la mozione presentata dal deputato abruzzese Camillo D’Alessandro (Italia Viva) per cercare una soluzione alla drammatica emergenza

Arriva il sì unanime della Camera alla mozione presentata dal deputato abruzzese Camillo D’Alessandro (Italia Viva) per cercare una soluzione alla drammatica emergenza della carenza dei Segretari comunali. “Attendiamo con fiducia di vedere un testo normativo che, nell’offrire misure per tamponare la fase emergenziale, dia pero’ anche un chiaro segnale di rinnovato investimento sulla figura del Segretario aumentando le assunzioni finora previste e superando l’obsoleta previsione del limite del turn over dei Segretari all’80%” ha commentato all’agenzia Dire ( www.dire.it ) il segretario nazionale dell’UNSCP (Unione nazionale dei Segretari comunali e provinciali), Alfredo Ricciardi, in seguito all’approvazione all’unanimita’ da parte della Camera dei deputati di una mozione congiunta per superare l’emergenza della carenza di Segretari nei Comuni italiani tramite misure gia’ nel prossimo decreto Milleproroghe. A livello nazionale il fabbisogno di Segretari comunali ammonta a circa 1.800 unita’.

“Riteniamo decisivo intervenire per assicurare la presenza di Segretari comunali in tutti i Comuni, anche in quelli piccoli. I Segretari comunali sono oggi in numero di gran lunga inferiore rispetto alle sedi comunali e, per garantire la funzionalità dei Comuni, accettano sedi e incarichi plurimi, di difficile gestione sotto il profilo professionale e gestionale, accollandosi l’onere di faticosi tour de force tra paesi anche distanti fra loro” aveva detto il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, intervenendo dal palco della XXXVI Assemblea annuale dell’Anci, a fine novembre.

“So bene quanto sia rilevante, per la vostra attività quotidiana, la presenza di un Segretario comunale. Mi sono ben noti i numeri delle sedi attualmente vacanti- aveva poi sottolineato Conte-. Consapevoli dell’urgenza di intervenire in questo campo, d’intesa con il ministro dell’Interno, faremo quanto necessario perché il corso-concorso per la nomina di 200 nuovi Segretari si svolga nei tempi più brevi possibili”.